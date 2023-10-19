韓國恐怖電影《雉岳山怪談》的靈感來自韓國三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起被大卸18塊的分屍命案，是韓國數十年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。由尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振共同演出，5位演員上山忍受低溫和睡意拍攝，吃苦吃出了好默契，在世界最恐怖的影展Nevermore國際電影節獲得最佳集體演出獎，讓他們都大受鼓舞，開心直呼辛苦沒白費。

《雉岳山怪談》雖然在韓國上映，遭到雉岳山附近的居民抗議，但電影的驚嚇感十足，在國際上反而到許多肯定，入選了許多恐怖影展，像是富川電影節、恐慌電影節等，而最特別的是在被稱為「世界最恐怖的電影節」的第Nevermore國際電影節上獲得最佳群體演出獎，大讚該片演員群專業的演出，展現彼此間的好默契和每個人的驚嚇演技都完美呈現。

對於集體演出獲得電影節的肯定，讓尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振都覺得非常開心，當初上山進行拍攝時，不但要忍受山上的寒氣，因為幾乎都是拍攝夜戲，更要努力抵抗睡魔來襲，拍攝環境相當辛苦，吃苦吃出彼此的默契及潛力，五人的演出獲得肯定，讓他們很開心辛苦沒白費。尹筠相表示獲得集體演出獎不只是對演員本身，也是對整體劇組的一種肯定，功勞也都要歸於一起努力且更為辛苦的工作人員。

除了橫掃各大恐怖影展之外，《雉岳山怪談》因題材和恐怖畫面深具吸引力，在國際市場上也受到矚目，更夾著韓國目前是世界電影的主流之勢，強力賣出全球高達116個國家的版權。導演金善雄表示可以把從小就聽過的傳聞故事化，並放上大銀幕，真的是很難得的機會，他想充份掌握故事的神秘感和真實的感受，再加上讓觀眾驚嚇的畫面，提升緊感和懸疑感，希望觀眾可以在虛構和現實模糊界線感中體會到電影的獨特性。

《雉岳山怪談》將於10月27日在台上映。