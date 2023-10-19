台上齊聲大喊「支持賴清德、牽成陳俊宇」，現場支持者搖旗吶喊，歡聲雷動。（吳佩蓉攝）

台上齊聲大喊「支持賴清德、牽成陳俊宇」，現場支持者搖旗吶喊，歡聲雷動。（吳佩蓉攝）

民進黨總統參選人賴清德今（19日）下午到宜蘭參加後援會暨信賴台灣之友會分會成立大會。賴主張，中央要對私立大學的學生提出3.5萬元學費補助。目前公立學費一年6.2萬元、私立大學一年要11萬元；另家庭年收入不到70萬元，不論公立或私立，每人每年另外補助2萬元，預計明年實施。

賴清德拋大學學費補助3.5萬元

賴清德今下午3時許至宜蘭縣參加後援會成立大會，從冬山天照宮、蘇澳喜互惠超商、五結孝威社區活動中心、及壯圍鎮安廟，陸續舉辦成立儀式。賴清德到場授旗，送球棒給為民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇，象徵「強棒出擊」，齊聲大喊「支持賴清德、牽成陳俊宇」，現場支持者搖旗吶喊，歡聲雷動。

賴清德說，若能當選總統，除了守護台灣、促進民主與經濟發展，也要好好照顧國家主人，最近提出私立大學學雜費補助政策；公立學費一年6.2萬元、私立一年要11萬元，至少相差5萬元，遂向總統蔡英文建議，國家透過教育培養人才，人才多、人才好、生活好，國家社會就會好。

他指出，補助大學生一人至少5成，約2.5萬元，行政院長陳建仁卻認為，近幾年人民打拼、稅收增加，可以補助7成、約3.5萬元。另年收入不到70萬元的家庭，不論公立或私立大學，每年另外補助2萬元；超過70萬元不足90萬元的家庭，則補助1.5萬元，且高中職免學費，明年預計開始執行。