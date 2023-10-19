屏東離島小琉球年均百萬人次登島旅遊，縣府為改善海域水質積極建設汙水處理設施，第4座大福聚落式汙水處理設施19日啟用，總計4座設施每日可處理3580公噸汙水，約全島近9成生活費汙水。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東離島小琉球年均百萬人次登島旅遊，縣府為改善海域水質積極建設汙水處理設施，第4座大福聚落式汙水處理設施19日啟用，總計4座設施每日可處理3580公噸汙水，約全島近9成生活費汙水，對此，鄉民稱，要水也要電，汙水處理好了，但颱風一來就停電，生活環境品質一樣沒提升。

屏東縣長周春米19日親自主持琉球鄉第4座大福聚落式汙水處理設施啟用儀式，她說，琉球鄉觀光蓬勃發展，年均吸引百萬人次登島，帶動周邊許多產業，在前縣長潘孟安的努力下，縣府團隊自2017年起陸續建設琉球鄉老人會館、中福、上福等3處聚落式污水處理設施，效果相當顯著，因此推動設置第4座聚落式污水處理設施。

周春米說，4座聚落式污水處理設施可將全島汙水處理率提升至90％，除有效解決離島生活汙水嚴峻課題外，還能提供當地居民及遊客更好的環境品質，並能作為其他離島地區汙水處理典範。

對此，鄉民雖然樂見汙水處理問題有解，但也不忘抱怨一番稱，汙水處理好了，但颱風一來就停電，生活環境品質一樣沒提升，颱風天停電已是琉球人的日常，大家有苦說不出，縣府既然可以為遊客與居民解決汙水問題，是否也應該盡快解決停電問題。

陳姓居民說，每次颱風來，琉球鄉只有白沙碼頭附近因有電纜地下化不會停電，其他地方幾乎都會停電，而且每次停電都1個小時以上，颱風天已經很麻煩，一停電更麻煩，希望縣府也可以比照處理汙水的重視度，盡速幫琉球人解決最基本的生活用電需求。