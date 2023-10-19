國際法人對大陸經濟看法已不再悲觀！瑞銀19日上調大陸2023年實際GDP成長率至5.2％、另也將2024年實際GDP增長預測從4.2％調升至4.4％。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，瑞銀將2023年實際GDP增長預測從4.8％上調至5.2％，2024年實際GDP增長預測從4.2％上調至4.4％。由於三季度經濟增長動能強於瑞銀之前預期，另從資料顯示9月和10月上半月主要城市房地產銷售小幅改善，得益於8月底以來房地產政策寬鬆加碼，隨著全球科技週期觸底，實際出口量有望止跌走穩。

汪濤進一步表示，從十一黃金周資料顯示，大陸居民消費持續復甦中。因此，瑞銀預計四季度GDP環比增速為3.5％（折年增長率），同比增長5％。三季度經濟增長動能改善有望推動2023年全年GDP增長從原本預測4.8％提至5.2％實現大陸官方今年「5％左右」的預期經濟增長目標。

另外，瑞銀預估未來幾個月房地產活動將逐漸走穩，但在2024年仍將保持疲弱。汪濤說，預計2024年房地產活動跌幅將收窄，包括房地產銷售、新開工、投資將分別下降5％、10％及5％，對經濟增長的拖累將會減弱。

瑞銀也將大陸2024年實際GDP增長預測從4.2％上調至4.4％。汪濤表示，大陸今年三季度經濟增長動能走強將推動2024年GDP增長4.4％。隨著經濟重啟後服務業活動進一步反彈，居民收入繼續修復，部分超額儲蓄釋放，消費有望在2024年繼續溫和復甦。然而，居民信心可能仍較為低迷，地方政府財政繼續面臨挑戰，這將限制其加大政府支出和提振基建投資的能力。