民進黨總統參選人賴清德今(19日)公布淨零轉型永續台灣能源政策，記者會後進入媒體提問時間，有媒體直接抱怨，「副總統，要問你問題真的蠻辛苦的」，因為都只限制跟政策相關；賴清德趕緊用台語說「你儘管問不要緊！」影片曝光引發網友炸鍋狂酸「喜迎第二位蔡英文？」、「從蔡英文到賴清德完美傳承」、「根本就是空心賴，草包」、「畢竟都是聽後面的指導啊」、「當市長都不進議會了」、「賴一開口就破功！」

「副總統真的要問你問題，真的蠻辛苦的！」一位記者在此場記者會中質疑「因為你現在已經不接受媒體堵訪了！而且一定要限定我們一些跟時事相關的、跟這個（政策）相關的，不過我今天一定是跟這個問題相關」。對此，賴清德趕緊用台語回「你儘管問不要緊！」試圖化解尷尬。

粉專「綠能你不能」發文直酸：發動綠色血脈傳承，就是逃避媒體監督，講講民主自由的幹話。「從蔡英文到賴清德，完美傳承啊～！想要獨裁者不受監督，拜託請選賴清德～！」

「喜迎第二位蔡英文？」另一粉專「政客爽」也強調，看到賴清德在大學問答環節頻繁答非所問、講廢話，「毫不意外他不敢給媒體採訪啊～！」

網友表示「反正你問東，我賴導一樣回答西」、「然後下次繼續擋問題（撥髮」、「就像當年參加舞會，朦朧燈光下都是俊男美女心猿意馬，燈一亮就打回原形見光死，賴一開口就破功了」、「根本就是空心賴，草包一個」、「畢竟都是聽後面的指導啊」、「當市長都能不進議會了！」