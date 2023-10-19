導演透露「修復室」場景是向《七龍珠Z》的「精神時光屋」致敬。（采昌提供）

《鬼侍女》泰國鬼才導演李通康（Lee Thongkham）全新推出的動作強片《凱蒂超殺女》，將為觀眾獻上一場美少女殺手與組織之間的浴血之戰，以經典動作片《追殺比爾》與《刺客聯盟》為創作靈感，混和兩者的精神與風格，在片中展現毫無包袱的暴力美學，與爽度大開的刺激對戰，致力帶給觀眾「好萊塢式」的泰國作品。導演談及製作時表示：「我們的目標，是要製作出一部有令人腎上腺素激升的動作戲，還要有引人入勝的興奮感，同時又注入幽默劑量的電影。」

為了確保動作場面能夠極具震撼力，電影也特地找來特技協調與視覺效果團隊密切合作，虛實融合加上演員們的精彩實力派演出，成功在第22屆「紐約亞洲電影節」上榮獲「最佳動作電影」殊榮。在此之前，越南電影《怒火》 與韓國電影《獵魂者》都曾獲得本獎項肯定，為電影的精采程度作出了保證。導演李通康獲獎時也開心直呼：「他們一定從這部電影中，看見了特別或是不同的東西，或有別於其他泰國電影的新事物，我很榮幸能夠向大眾展示屬於泰國人的電影作品。」

《凱蒂超殺女》除了向觀眾展現泰國特色，更將日本文化融合其中，像是能看到殺手們帶著「般若」面具登場，又或是手持「武士刀」揮砍激戰。劇組也特別請設計師專門打造獨特的「泰日風」服裝，特別的文化融合安排，讓導演李通康對此分享：「我喜歡各種類型的電影，我愛動畫，加進去！我愛《追殺比爾》，加進去！我愛武士！我愛泰國文化！」

片中為了幫助訓練受傷的男主角「查理」療傷使用到的「修復室」，導演興奮透露：「我是動漫粉絲，也是《七龍珠Z》的粉絲，那就是在向『精神時光屋』致敬！」因此片中還出現大量漫畫表現手法，以及超現實的劇情安排，在「泰國成龍」索姆查肯格拉（Tao）自曝接演原因：「我會演出這部電影，不僅因為這是動作片，裡面還有不同的故事線，更像一本漫畫，以非常流暢的方式在輸出，而我們就是漫畫角色的一部份。」

《凱蒂超殺女》將於11月3日在台上映。