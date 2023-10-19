台積電退出龍潭科學園區第三期，民進黨大力抨擊桃園市政府。國民黨立委賴士葆指出，蔡政府去年底宣布台積電進駐龍科三期，只是拿來作選戰亮點，如今卻破局來指控地方政府沒能留住台積電，除了心態可議，相較其促成台積電在美國投資400億美元設廠，才是掏空台灣核心產業、趕走神山，完全自打嘴巴。

台積電退出龍潭科學園區第三期的新聞，看到綠營幸災樂禍地甩鍋，批評桃園市長張善政沒有積極作為，顯示民進黨苛薄寡恩，心胸格局狹隘，並非真的在乎國家利益，計較的是政黨的得失，只因為綠營沒有在桃園執政，所以很樂見台積電退出龍潭三期。

如果真心關懷桃園人的福祉希望留住台積電，鄭文燦是握有權力的人，可以結合民進黨桃園立委，不分黨派共同克服台積電面對的問題，而不是酸言酸語說風涼話。尤其前行政院長蘇貞昌說：「選對人很重要」，真的枉費曾經是院長的格局了

民進黨好像撿到槍一樣開記者會，砲轟國民黨掏空台灣趕走神山，這樣的指控彷彿在自打嘴巴。蔡政府過去積極促成台積電在美國高達400億美元的投資案，創造美國高新的就業機會，讓拜登開心的歡呼：「美國製造回來了」，把尖端技術移到美國，這樣有沒有掏空台灣的核心產業？

去年底九合一選舉時，行政院為拉抬選情釋放利多，大喊台積電要進駐龍潭三期，要創造數千億元的經濟價值，會帶來很多就業機會，沒有召開和當地居民溝通說明的公聽會，逕自宣布要啟動計畫展開土地徵收，對當地數千民眾並不公平，引起反彈是必然的結果。

當時這個計畫好像行政院聖上欽點，台積電很低調，完全沒有積極回應。後來這個被視為選戰亮點的偉大計劃沒有讓綠營贏得選舉，現在拿破局來指控，心態可議！