為了強化警民通報意識，新北市新莊警分局舉辦「社區治安會議」，除了宣導防詐識詐以及交通、婦幼安全外，更呼籲勿傳私密照片或轉傳他人性影像，除了保護自己也避免觸法。

新莊分局防治組表示，網路發達讓人際關係平台無遠弗屆，但更因此要謹慎交友，身體主導權屬於自己，切勿聽從他人引誘而拍攝私密照片、影像，成為交友或感情中的籌碼。此外，警方也提醒民眾，若收到他人傳送的性影像或私密照片，切勿再轉傳，以免觸法。

分局長周振安表示，為協助被害人在網路上移除下架性影像，衛生福利部已建置「性影像處理中心」為單一窗口，警方受理報案比照性侵害案件處理流程，在隱密空間並使用代號處理，確保報案人個資保密，也可依需求安排同性別員警受理。

同時也呼籲被害人，第一時間保持冷靜並保留證據，千萬不要刪除連結、封鎖帳號，以利警方後續偵辦。倘若身旁的親朋好友有類似情況，亦可協助撥打110報案專線，多一分關懷與「雞婆」，才能讓社會安全通報網更加完善周密。