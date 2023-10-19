新北市新店1名周姓男子今年8月8日晚間20時許，到新店區台北小城與朋友喝酒聊天到隔日凌晨0時許，周男隨即騎乘機車返家，途中遇警方攔檢，到他卻不停反而逆向逃逸，跑給警察追，不料在車子路時疑因轉彎操控不慎自摔，被警方當場攔下進行酒測，酒測值高達0.8毫克，被依公共危險判處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

警方表示，8月9日凌晨1時許，於新店區安康路二段發現周男騎乘普重機未戴安全帽，警方隨即上前攔查，惟周嫌攔查不停並沿路逆向且隨意變換車道，於車子路右轉安一路時不慎撞擊安全島自摔，造成左手肘擦傷、頭部擦挫傷等傷勢，經檢測酒測值達0.80mg/L，隨即逮捕並送至安康耕莘醫院檢查傷勢，全案後續依法帶返所偵辦。

法官審酌，被告明知酒精成分對於一般人操作動力交通工具之控制能力，具有不良影響，又經警方發現未戴安全帽，告知應停車受檢，卻拒絕攔查並逆向行駛，顯然罔顧用路者之安全，甚至造成自摔致受傷之結果；惟念其犯後坦承犯行，復考量酒測值0.80毫克，依公共危險判處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

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