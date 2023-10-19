大陸30歲男網紅羅大美在抖音擁有百萬粉絲，平時喜歡反串女裝，主要工作是唱戲，古裝造型千嬌百媚，讓網友誇比女孩子還漂亮，不料近日驚傳他遭熟人殺害的消息，7月初羅大美因私事外出後就無消息，家人發現異常報警，9月警方在一處地窖找到羅大美的遺體，且被害前曾被勒索200萬元人民幣，家人望警方能早日找到兇手並追回贓款。

根據大陸媒體《新京報》報導，網紅羅大美家屬透露，羅大美7月初時發消息表示有私事，需要出去躲一下，讓家人不要給他打電話，之後就失聯了，朋友圈最後一條動態是7月9日發的，8月底家人察覺不對，決定報警處理，當時調監視器發現他的車出現在南召縣，後來也在南召報警，報警一週後家屬就接到羅大美遇害的消息，警方在一個紅薯窖（地窖）發現了屍體，且查到羅大美遇害前曾被勒索200萬元人民幣（約885萬元新台幣），羅大美家屬表示羅大美生前扛著家庭的大部分支出，手機備忘錄裡還有借錢給別人的紀錄，18日晚間三名嫌疑人已全部到案，正在偵查中。

百萬網紅羅大美是學戲曲的。（圖／翻攝抖音）

一名與羅大美認識十多年的朋友解釋羅大美以前在酒吧演出，後來開始做直播就賺了一點錢，稱讚：「他人很好，發達後不忘幫助朋友，我自己賣貨賣得不好，他就幫我，沒想到別人會害他」，羅大美是藝校畢業，曾在演藝場所演出謀生，他的抖音帳號有不少戲曲相關的短影片，他學的是河南豫劇，身段十分古典，離世消息讓無數粉絲悲痛。