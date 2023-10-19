36歲「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）今（19日）與經紀人林有慧（Summer）登記結婚，兩人愛情長跑16年，有情人終成眷屬。兩人先前分別在社群公開到挪威拍攝的婚紗照，稍後又分享今登記結婚時現場所拍攝的最新照片，愛犬「蕭寶貝」也入鏡。
老蕭今在社群寫下，今年6月向未婚妻Summer求婚後，就一直在等待這天的到來，「今天2023／10／19，我們決定將這一天定為我們的結婚日，這一天是如此美好，我會把我的喜悅分享給所有的你們，也謝謝大家的祝福。」
Summer也特別發文向雙方父母致謝，「謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福，這對我們來說，彌足珍貴，兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書，兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看，我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有」。
兩人是在雙方父母的見證下，完成登記結婚的儀式，Summer的父親為資深藝人林光寧，因中風多年導致手幾乎萎縮，因而當林光寧為兩人簽下證書那一刻，她和老蕭笑著也哭了。而Summer也不忘向粉絲致謝，「我們會更努力生活，為我們，為你們，為每一個愛我們的你們」。
兩人也公開現場照片，Summer今穿LinLi Boutique 林莉婚紗，搭配Chanel耳環、Hermes項鍊及手鏈，氣質優雅，貴氣非凡；老蕭則身穿Hermes上衣、Sacai長褲，鞋子是grounds，相當時尚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。