蕭敬騰與Summer今登記結婚，愛犬蕭寶貝也入鏡。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰與Summer今登記結婚，愛犬蕭寶貝也入鏡。（喜鵲娛樂提供）

36歲「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）今（19日）與經紀人林有慧（Summer）登記結婚，兩人愛情長跑16年，有情人終成眷屬。兩人先前分別在社群公開到挪威拍攝的婚紗照，稍後又分享今登記結婚時現場所拍攝的最新照片，愛犬「蕭寶貝」也入鏡。

老蕭今在社群寫下，今年6月向未婚妻Summer求婚後，就一直在等待這天的到來，「今天2023／10／19，我們決定將這一天定為我們的結婚日，這一天是如此美好，我會把我的喜悅分享給所有的你們，也謝謝大家的祝福。」

Summer也特別發文向雙方父母致謝，「謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福，這對我們來說，彌足珍貴，兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書，兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看，我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有」。

兩人是在雙方父母的見證下，完成登記結婚的儀式，Summer的父親為資深藝人林光寧，因中風多年導致手幾乎萎縮，因而當林光寧為兩人簽下證書那一刻，她和老蕭笑著也哭了。而Summer也不忘向粉絲致謝，「我們會更努力生活，為我們，為你們，為每一個愛我們的你們」。

兩人也公開現場照片，Summer今穿LinLi Boutique 林莉婚紗，搭配Chanel耳環、Hermes項鍊及手鏈，氣質優雅，貴氣非凡；老蕭則身穿Hermes上衣、Sacai長褲，鞋子是grounds，相當時尚。