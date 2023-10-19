哈薩克貿易部門高級官員表示，哈薩克已限制向鄰國俄羅斯，出口100多種軍用產品。官員表示，這是「鑑於全球形勢所做的決定」。

總部位在荷蘭的莫斯科時報(The Moscow Times)報導，哈薩克是前蘇聯成員國，也是如今的獨立國協會員，還是集體安全組織的成員，因此從西方的眼光來，哈薩克是俄羅斯的盟友國。

自俄烏戰爭爆發以來，阿斯塔納(Astana，哈薩克首都)多次重申，不在「俄羅斯與烏克蘭當中選邊站」，他們也不承認遭親俄勢力領導的原烏克蘭土地，是俄羅斯的一部分。

在經濟貿易方面，阿斯塔納也表示「不會暗中幫助莫斯科取得西方經濟制裁的重要軍需商品」，但是西方對阿斯塔納的表態並不滿意，多次要求必須有更明顯的動作。

哈薩克貿易副部長凱拉特•托列巴耶夫 (Kairat Torebayev)在星期四告訴哈薩克國營新聞媒體zakon.kz：「鑑於全球形勢與哈薩克國家利益，政府停止向俄羅斯出售 106 種軍用物資。名單包括無人機、內部零件、專用電子產品、晶片和相關設備與產品。」