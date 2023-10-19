英國首相蘇納克今天正式展開以色列和區域內其他國家的訪問行程，目標為防範局勢進一步升高、促使人道救援儘快進入加薩。他說，將永遠與以色列一同堅定對抗邪惡的恐怖主義。

針對加薩走廊（Gaza Strip）阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲，造成數百巴勒斯坦平民傷亡，蘇納克（Rishi Sunak）昨天在國會表示，英國正獨立調查並與盟友合作瞭解事發經過與原因，英國情報單位正快速分析所掌握證據。

他說，在掌握所有事實前，「我們不應急著下定論」。

在此之前，美國總統拜登（Joe Biden）已表態認為醫院轟炸案不是以方所為，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）則互控對方是事件幕後黑手。

蘇納克昨天晚間啟程訪問以色列等中東國家兩天，考量安全與「快速變化的情勢」，首相府暫不透露訪以色列後下一站為何。

在以色列，蘇納克與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、總統赫佐格（Isaac Herzog）會晤。

首相府表示，蘇納克向以色列及加薩的亡者致哀，並向各國領導人強調，絕不可讓哈瑪斯野蠻的恐怖主義，以及對人類生命的冷血漠視成為區域衝突進一步升級的催化劑。

蘇納克在啟程往以色列前說，「任何平民」的死亡都是悲劇。對各國領導人而言，阿里阿拉伯醫院遇襲事件應是個「分水嶺」，標誌各方應共同努力，避免衝突往更危險的方向升級。

首相府表示，以色列政府已宣布開放往加薩的通道，以利人道救援進入和外國公民離境，蘇納克將敦促以方儘快落實承諾。

蘇納克昨天在國會提到，巴勒斯坦民眾也因哈瑪斯受害；英國提供巴勒斯坦民眾援助是正確作法，這也是為什麼英國政府近日宣布額外提供1000萬英鎊（約新台幣4億元）的人道援助，並正讓相關資源及救援團隊提早至埃及待命。英國將與埃及「紅新月會」（Red Crescent）及聯合國（UN）等組織合作。

英國12日宣布向以色列、埃及、黎巴嫩所在的東地中海一帶部署海、空軍和海軍陸戰隊。蘇納克昨天強調，相關部署不是為了作戰，而是偵察情勢變化、預防武器落入黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）等激進軍事組織手中，以及支援人道救援行動。

以色列7日遭哈瑪斯自加薩發動突襲後，8日正式宣戰，並對加薩實施斷水斷電斷糧，要求上百萬平民限期遷移，引發違反國際法和人道、戰爭準則疑慮，即便是英、美等強力支持以色列自我防衛權的國家在以方宣戰後不久，也陸續指出反擊行動應符合國際法、國際人道法和「比例原則」。

蘇納克告訴國會，不同於哈瑪斯，以國總統已明確表示，其武裝部隊將依國際法行事。英方將持續敦促以方採取可行的防範措施，避免傷及平民；不過，各界不可忘記，躲藏在平民之中，殘酷以平民為掩護的是哈瑪斯。

蘇納克16日在國會就以巴衝突發表聲明時提到，英國及盟友都相信，哈瑪斯無法代表巴勒斯坦人、也無法為巴勒斯坦人正當的心願代言，而他們的心願就是同等享有安全、自由、正義、機會和尊嚴。

他說，已向巴勒斯坦自治政府領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，支持阿巴斯為穩定局勢所做努力。蘇納克告訴國會，為確保區域和平穩定，以色列和巴勒斯坦人民都需要安全，「兩國方案」將是解方。

另一方面，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今天起訪問埃及、土耳其、卡達，為期3天，目標為預防衝突擴散至區域內其他國家、尋求和平方案、敦促埃及儘快開放與加薩交界的人道通道，以及促使哈瑪斯即刻釋放英國及其他外國人質。

英國外交部表示，自7日以來，蘇納克和柯維立已與近20個國家的領導人和外長通話。