入圍今年第60屆金馬獎最佳紀錄片的《撼山河 撼向世界》，由曾獲柏林影展最佳導演的林正盛，透過鏡頭讓現場近400名觀眾沈醉於吟遊詩人陳明章的音樂世界。

兩人今一同出席試片活動，林正盛感性分享紀錄片的拍攝緣起：「陳明章唱那麼多歌都跟這個土地有關係、跟台灣近代的歷史發展有關係，就當作是給台灣的一個禮物吧！」也希望有機會能將作品帶進國高中生的學習教材，「給孩子們留下一些東西，就如同陳老師在教音樂一樣，把這些關於台灣的音樂傳承下去。」泛著淚水看完電影的陳明章也在映後帶領觀眾一齊揮舞手中的紅旗，並大喊《撼山河》歌曲中重要的歌詞：「起兵啦！」壯闊聲勢震撼影廳。

擁有許多經典代表作的陳明章，31歲時所做的《戀戀風塵》電影配樂，便拿下法國南特影展最佳配樂獎，《戀戀風塵》不只是他和日本名導是枝裕和的合作契機，也是林正盛導演認識陳明章音樂的開始：「那年我27歲，和幾個編導班的同學相約看《戀戀風塵》，看完驚艷不已，從影像到配樂，整部電影沈浸著滿滿本土生活氛圍。

我們在片尾工作人員字幕裡看到電影配樂陳明章，完全陌生，我們都不知道陳明章是誰？也沒聽過他的音樂！」就這樣陳明章這個名字進入林正盛的視野之中，後來兩人成為鄰居，時不時相約聊天喝酒。林正盛分享最幸福的是，每當陳明章有新的音樂靈感，就會抱著吉他下樓，彈給他聽：「這樣相處久了，就覺得應該來拍陳明章的紀錄片，把我認識的陳明章介紹給更多人瞭解。」

《撼山河 撼向世界》入圍金馬60，與其他華語電影大師許鞍華、蔡明亮、趙德胤、王兵角逐最佳紀錄片，堪稱今年最競爭的獎項。

片中不只可見許多電影及音樂圈重要人物的受訪身影，也收錄多首膾炙人口且出自陳明章之手歌曲《追追追》、《流浪到淡水》、《你是咱的寶貝》等的背後故事。自詡「留學台灣」的陳明章，音樂養分都來自台灣，包括月琴、南館、北管、歌仔戲，以及原住民族群多元多樣的吟唱樂音，創造出專屬這塊土地的音樂，從台灣還沒有獨立音樂這四個字，就已經在做獨立音樂。

陳明章謙虛表示，自己是一步一步走來，也不是一下子學會很多東西：「比較幸運的是，我有整個西方的理論基礎，所以我回來找台灣的東西，慢慢歸納它，花了大概四十年的時間。很開心能把它用在電影配樂或我的專輯上，這個土地很需要再更深入的去發掘。」片中有受訪、年輕時跟陳明章一起玩過音樂的搖滾歌手伍佰也說：「我覺得他是在深掘，一直挖，我們有什麼、我有什麼、我是什麼，這就是陳明章！」

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