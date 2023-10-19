今天（19日）台灣周邊吹東風，各地天氣穩定，明天（20日）東北季風增強加上鋒面通過，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢明顯，中南部雲量也增加，至於白天高溫僅剩26度左右，整日感受都偏涼。
中央氣象署資訊顯示，明天有鋒面通過台灣，加上東北季風增強，北部及東半部轉為短暫陣雨的天氣，尤其以基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，中部也可能出現零星降雨；溫度方面，北部、東北部轉涼，雖然早晚低溫仍在21度左右，但白天高溫僅剩26度左右，而台北今日才飆出34度的高溫，高溫瞬間急墜8度，差距相當明顯。
周六、下周日（21、22日）持續受東北季風影響，北部、東北部地區又濕又冷，迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
下周一至下周四（23日至26日）東北季風減弱，台灣周邊環境逐漸轉為偏東風，除基隆北海岸及東半部可能出現短暫陣雨外，其餘各地天氣都算穩定。
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