以巴衝突持續，外界擔心擴大到中東國家，金管會也緊盯。金管會19日首度公布我國金融三業對中東14國曝險，截至今年8月底，金融三業曝險2.12兆元，投信基金則有179檔曝險802億元，整體曝險2.2兆元，幾乎是對陸曝險二倍。銀行局副局長林志吉分析，金融業對中東曝險多，主要是當地有不少富可敵國的企業及主權基金。

中東國家的政府公債、金融債評等高、收益佳，在歌舞昇平的平日投資報酬率還不錯，因此，在金管會清查下，我國金融三業對中東的曝險2.12兆元，竟是對陸曝險1.13兆元的1.88倍。

金管會表示，據國際貨幣基金（IMF）所列之中東地區國家有14國，包括阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特、以色列、巴林、阿曼、約旦、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞、葉門。

金融三業中，保險業對中東曝險最高。保險局副局長蔡火炎指出，壽險業對中東國家曝險1兆7,608億元、產險業為10億元，合計共1兆7,618億元，占金融三業對中東14國曝險比重高達8成3；不過，保險業對中東地區曝險總額占可運用資金比例，僅約5.51％。我保險業曝險中東前四大國，依序為阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達及以色列。

在銀行部分，銀行局副局長林志吉表示，國銀對中東國家曝險金額為3,592億元，其中，投資達2,892億元、授信放款為635億元、資金拆借為65億元，我銀行業曝險中東前四大國，依序為阿聯、卡達、沙烏地阿拉伯及科威特，投資部位主要是公債、金融債、企業債，目前投資已提減損73億元。

在證券期貨業部分，證期局副局長黃厚銘表示，證券期貨事業對中東地區曝險金額，截至8月底，證券商為5.73億元，期貨商、投信投顧曝險為零；至於投信基金共有179檔、曝險金額為802億元。