今年3月份，於國道一號北上6.8公里處，發生一起嚴重死亡車禍，遭撞的李姓男子（62歲）當場死亡，現場3名駕駛被警方依過失致死罪究辦，基隆地檢署今天（19日）認定，死者李男當時違規突然走上國道，3名駕駛措手不及，難以防範，認定無過失責任，處分3人不起訴。

死者李姓男子在今年3月9日深夜11時許，徒步從基隆市五堵交流道走上國道一號北上車道，於6.8公里處先後被成性、楊姓、陳姓駕駛開車撞擊，李男最後卡在車下，頭顱破裂多處骨折當場死亡。

轄區國道警察局汐止分隊警員趕抵現場協助處理車禍，3名駕駛酒測值為0，訊後將依過失致死罪嫌送辦。

檢方勘驗成男車上行車紀錄器發現，成男駕車行經事故地點前1秒才看到李男，很難期待成男能在這麼短時間內做出避免碰撞李男的反應，更遑論楊男、陳男可以閃過被撞到後，躺在路上的李男。檢方認定，成、楊與陳姓3名駕駛駕車遇到突然走在國道上的李男，根本措手不及，難以防範，不應論以過失致死罪，遂處分成男等3人不起訴。