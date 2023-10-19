國民黨立委陳以信18日質詢外交部長吳釗燮，駐美代表蕭美琴若回來擔任賴清德副手，是否會讓台美關係受到衝擊？吳釗燮表示，他不回答假設性問題，還說有些人一直在指控美豬，才會讓台美關係受衝擊。前立委郭正亮今(19日)在《亮劍台灣》節目指出，前總統馬英九近日言論劍指美國鷹派，刺到了吳釗燮，吳釗燮會暴跳如雷，因為他就是呼應鷹派的最大代表，這種人必將遺臭萬年，台灣有這種外交部長真是非常不幸！

「馬英九這個話主要刺到誰？就是刺到吳釗燮嘛！」郭正亮提到，昨天陳以信在立院質詢吳釗燮，陳以信就是步步逼近，吳釗燮暴跳如雷，他現在也不掩飾了，直接對嗆！「陳以信比吳釗燮還溫和，吳釗燮暴跳如雷，因為他就是台灣的鷹派的呼應的最大的代表！這種人必將遺臭萬年！」

「台灣有這種外交部長真的是不幸！非常不幸！」郭正亮直言，外交部可以再出聲明，來譴責郭正亮，「趕快啊，那個發言人趕快再出來啊？可笑至極、荒唐至極！」

郭正亮指出，馬英九建議執政黨遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，回歸兩岸共同的政治基礎九二共識，「這一點講了也是白講，民進黨不可能的！」第二個就是包括美國在內，對台灣友好的國家，應該鼓勵台灣執政者尋求兩岸互信，而不是鼓勵台灣執政者走向台灣獨立，甚至要把台灣變成第二個烏克蘭！「你說美國有沒有這樣的人？有！」美國有些人就認為，讓兩岸和平地接觸是有必要的。

郭正亮強調，甚至有人在考慮，如果兩岸基於台灣這邊也同意，事實上美國也沒有必要去阻擋和平的統一，美國甚至有人這樣講，當然還是非主流。馬英九還回到他國慶講的話，蔡英文主張中華人民共和國與中華民國互不隸屬，甚至把中華民國國慶改為台灣國慶日，這都違反中華民國憲法。「妳帶頭違憲，妳的國家怎麼會有共識呢？」妳帶頭做小動作，明明不是台灣國慶，妳硬要作個小弊？「妳這個當然就是製造紛爭嘛！」