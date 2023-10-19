80年代紅極一時的日本玉女歌手中森明菜，因為錯愛「日本第一渣男」近藤真彥毀一生，淡出演藝圈多年的她，去年突開通社群帳號，宣布開設個人工作室和全新官網，為復出做準備，近日她也罕見「露面」，讓粉絲相當驚喜。

神隱多年的中森明菜，近日替音樂人林哲司即將推出的出道50周年紀念專輯拍攝宣傳照，穿著黑色上衣的她，雖然只露出雙眼，另外半邊臉遮住，但狀態看起來相當不錯，而她也會在專輯中獻聲，替名曲《北翼》重新錄製《北翼—Classic》版本，讓粉絲都很期待能再次聽到她的歌聲。

中森明菜神隱多年終露面。（圖／翻攝自日網）

中森明菜情路坎坷，曾和近藤真彥交往，但男方在交往期間，背著她接連劈腿梅艷芳、松田聖子，導致她深受折磨暴瘦，甚至驚傳在近藤真彥住處輕生未遂，震驚外界。

而近藤真彥為了平息風波，哄騙中森明菜要和她訂婚，但卻遲遲未現身記者會，讓中森明菜獨自面對媒體，並為自己一時情緒化想不開道歉，等於替近藤真彥洗白，成為轟動一時的金屏風事件，更過分的是，隔年近藤真彥娶了一名富家千金，兩人婚房還是中森明菜砸錢買下的豪宅。

2010年中森明菜因健康問題，暫退演藝圈，2014年宣布復出，推出兩張精選輯，還參加第56回紅白歌合戰，不過2017年後，中森明菜就消失螢光幕前，連親友都聯繫不上她，直到去年她開通社群帳號，才透露近況。

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