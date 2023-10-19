盧太鉉提前接受台灣媒體聯訪。（ON INN ASIA提供）

韓國男團「HOTSHOT」出身的盧太鉉，因參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》暴紅，後來與遺珠們一起組成「JBJ」活動7個月，現在則是舞團「MBITIOUS」的一員，本週六（21日）將於台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉辦首場個人粉絲見面會「2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI」，今（19日）提前抵達接受訪問，被問及是否有學新的中文，他害羞說會誇獎粉絲「你們漂亮」，還跟上時事、化身壞男人用台語說「我超派」。

盧太鉉剛在上周日（15日）度過30歲生日，不過當天正好跟有工作，結束後有開直播與粉絲互動，也對於沒有辦法親自認證粉絲在韓國弘大地鐵站為他做的生日應援看板感到相當抱歉。提到生日願望，他笑說「希望可以健健康康，畢竟年紀也大了」，也稱希望能在明年展現除了舞蹈以外，更多不同的面貌給粉絲們，而邁入30代，他感性表示「後面個位數變成0，有種重新開始的感覺， 也有更多想挑戰的部分，什麼都想嘗試看看，能更成熟地去面對跟學習各種事物」。

他也直言，確實最近變得更容易覺得累，「得照顧好身體，這樣才能長久地活動，所以有開始運動、重訓了，粉絲也有送一些補品給我」，甚至還會叮嚀他要認真吃，現在練得最有自信的部位？他不忘開玩笑自嘲：「應該是臉跟身高？多運動應該可以長高吧！」

盧太鉉在4月曾和「MBITIOUS」一起登寶島演出，時隔半年再度訪台，他表示，「之前都只有品嘗到美食，但沒去太多景點，特別想去九份，這次來台時間比較充裕，一定會多逛逛，粉絲有一直傳給我一些必吃的名店，也推薦我去哪個夜市可以吃到香腸，因為知道我上次沒吃到很可惜，還有台灣的威士忌好像很有名，很想喝看看」，記者也推薦他可以品嘗薑母鴨和麻油雞，他開心用中文高喊「很好」。

活動還找來「JBJ」時期的2位戰友髙田健太與金相均擔任嘉賓，盧太鉉透露「不過發現我們都不記得舞步了，相均記得最多，我跟健太是舞蹈擔當，反而都忘記，練習時間就越拖越長 ，大概練習了2周」，他也感謝2個弟弟在他邀約時就欣然答應，「所以我有一直請客，因為我比他們更認識台灣嘛，所以也要意思意思一下當地陪帶他們玩玩」 ，最後不忘預告「是非常帥氣的3人舞台，大家可以多多期待」。