藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。而今（19）日臉書粉專《台灣民意基金會》就釋出了一份民調指出，「二十歲以上台灣人中，五成二基本上贊成國民黨與民眾黨 合作共推一組候選人競選總統與副總統，三成一不贊成，台灣多數選民可接受藍白合，這現象有相當微妙的政治意涵」，引發討論。

台灣民意基金會19日在臉書上分享了，他們詢問民眾「一般說來，您贊不贊成國民黨與民眾黨，現在這個時候，去共推 一組候選人出來競選總統、副總統？」而結果發現，有16.8%非常贊成、有35.5%還算贊成、有19%不太贊成、有11.5%一點也不贊成、有17.2%沒意見、不知道。台灣民意基金會更分析，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成二基本上贊成國民黨與民眾黨 合作共推一組候選人競選總統與副總統，三成一不贊成。這項發現傳達了一個 清楚的訊息，那就是，台灣多數選民可接受藍白合。這現象有相當微妙的政治意涵。

該粉專也指出，政黨支持角度看，國民黨支持者最渴望藍白合，其次是民眾黨支持者。更具體地講，八成一國民黨支持者贊成藍白合，一成四反對；六成七民眾黨支持者贊成，三成反對；三成民進黨支持者贊成，五成六反對；中性選民方面，四成一贊成，一成九反對，四成一不知道。

而從年齡層看，不分老少，多數贊成藍白合，反對的是少數。更明確 地講，除了65歲及以上選民外，其他各年齡群組都有明顯超過五成的人贊成藍白合；從教育背景看，不分教育程度高低，多數皆贊成藍白合，反對的是少數。更具體地說，除了小學及以下教育程度選民外，其他各種教育程度選民皆呈現五成以上贊成藍白合。