以巴衝突升級，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列後，以色列也猛烈攻擊加薩。前空軍副司令張延廷認為，哈瑪斯對以色列攻擊，破了以色列5道防線；而以色列這次屠殺，就是為了掩飾以色列這次防衛的失敗，轉移自己的應變無能。

張延廷今(19日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，以色列最主要的是海陸夾攻，加薩走廊只有10公里寬度，從海上、空中、陸地，就像關門打狗，擬將哈瑪斯剿滅。而海上則有以色列飛彈巡防艦在那邊，整個海陸封鎖，從空中攻擊。

張延廷接著指出，這一次以色列為什麼炸到醫院先甩鍋，然後打迷糊仗，等到冷卻之後，查出後，事過境遷了。以色列對媒體的運用是很厲害的，而這一次屠殺，就是為了掩飾以色列這一次防衛的失敗。

張延廷指出，這一次哈瑪斯組織對以色列的攻擊，整個破了以色列5道防線。第一道防線是高達8公尺的高牆；第二道防線是鐵絲網，後來被輕易破壞了；第三道防線就是監視哨；第四道防線就是空曠地帶，是緩衝區；第五道防線是以色列應急作戰部隊。以色列後來馬上實施報復、屠殺，轉移自己的應變無能。