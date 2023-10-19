生下7個孩子的網紅「林叨囝仔」擁有超過30萬粉絲，但近年風波不斷，從挺孕肚爬山，帶孩子狩獵生吃山羌器官，違法導購醫材，未讓孩子上學。如今林叨爸又被爆料，明明可以上山下海，做伏地挺身，卻領身心障礙手冊，爽買半價高鐵票出遊。

網友在爆料公社控訴，林叨爸林時民在臉書分享到各地玩樂的照片，包括爬山、滑雪，還能伏地挺身50下，深蹲重訓，身體好的不得了，卻領有身障手冊，買高鐵票都是半價愛心票，占用資源。該網友表示，自己查詢了手冊，林時民根本沒有達到輕度1程度，質疑不符資格，應該把資源還給真正有需要的人。

對此高雄市社回局表示，林時民身障手冊一事，涉及到個人資料，無法公開說明，原則上鼓勵身障者多出門活動，但若身障者情況有變時，可要求60天內辦理重新鑑定。

「林叨囝仔」平日分享育兒心得，擄獲不少粉絲，卻從去年開始爭議接二連三出現，媽媽挺8個月孕肚爬百岳出意外，導致救援的山友受傷；接著又被爆出2年前帶孩子狩獵動物，生吃山羊肝臟，遭高雄社會局開罰；今年年初藉孩子生病違法導購醫材，食藥署回應最高罰100萬；緊接著被爆料，家中多名孩子已達就學年齡卻都沒上學，引起市長陳其邁關注，要求社會局查清楚，「該上學就要上學」。如今卻爆出爸爸身強體壯卻領身障手冊白白享受福利。對於以上爭議，「林叨囝仔」至今仍未回應。