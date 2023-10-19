許多公司招募新人時都會設定一段試用期，供雙方確認勞雇關係可以保持穩定。一位剛過了公司試用期、卻可能遭資遣的女子感嘆，自己在試用期態度過於緊繃，過了試用期後稍微開始放鬆，出了點小錯，沒想到卻開始遭到主管緊迫盯人，甚至可能因此被開除，讓她直呼「試用期真的不能表現太好」，貼文曝光後引發熱議，

原PO在Dcard發文表示，先前她在試用期時，神經一直過於緊繃，很怕一點疏失就被開除，過了試用期後，她改用比較放鬆的態度工作，開始會請法定給的特休假，偶爾會岀一些無傷大雅、當下可處理好的小包，沒想到公司主管卻有相當大的反應，「我就開始被盯了，小錯也被放大，甚至也會翻舊帳」，讓原PO忍不住直呼，「試用期真的不能表現太好」。

原PO提到，自從感受到公司主管給的壓力後，她開始騎驢找馬找工作，不經意下聽到主管大喊，「我不知道要怎麼委婉的跟別人說他被開除了！」，第六感覺得主管說的人應該就是自己，因此除了找新的工作外，也開始瞭解非自願離職、失業補助等相關福利。

對此，許多網友紛紛回應，「你誤會試用期的定義了，試用期是你觀察這家公司用的」、「試用期是兩邊都在磨合，不是只有公司挑人，員工也在挑公司，我也是剛過試用期，但狀態就是一直保持平常工作狀態，主管也很滿意我的試用期所以直接告知我有調薪。不覺得試用期要表現不好啊，應該是要一直保持一樣水準才對」。