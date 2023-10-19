空軍三重一村文化局自營區標租結果今（19）日出爐，由經營文資課程、旗袍寫真攝影、咖啡輕食等六組團隊拿下眷舍優先承租權，新北市文化局表示，後續將再標租其餘九間眷舍，歡迎有興趣的店家關注相關訊息。

新北市空軍三重一村經過策畫後重新對外開放，由新北市府將一半經營權委外，自營區則陸續整建後開放商家標租，去年標租已有8家商家進駐。

今年新北市文化局標租另外15間眷舍，吸引68組投標人，今日結果出爐，分別由双生緣商行、黃拓維、十一百造、劉旖穠、菁桐照相館、博美廣告六家商店得標，分別提供襪娃及金口包教學，藝術品訂製與文資課程，策展與跨領域藝術服務，販售香氛品牌，旗袍寫真拍攝，經營咖啡輕食等服務。

文化局指出，目前仍有9間眷舍待繼續標租，歡迎有意願的商家踴躍投標，並提醒商家須將裝修費用列為財務收支分析，另回饋計畫細節應更明確，以利爭取進駐。詳見官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/military_village）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/militaryavillage），諮詢窗口：02-29791816分機16原先生。