民進黨基隆立委參選人鄭文婷19日晚間在仁愛區舉行座談會，會中提出「基隆榮光四支箭」政見，內容包含交通、長照、社福與觀光，誓言為基隆市未來努力，進一步推動城市發展。

鄭文婷指示，他提出的四支箭政見，第一支箭是「捷運動工」，將在當選立委的第一任期內，爭取讓基隆捷運動工，以交通串連北北基桃產業鏈與生活圈。第二支箭則是推動長照3.0，並為65歲以上長者免費置換人工關節。第三支箭則是完善社福政策。第四支箭則是帶動觀光，她認為應效法歐盟港口打造天然氣接收站，達到2050年淨零碳排目標。

鄭文婷在會中表示，面對國際複雜多變情勢以及中國大陸的武統威脅，台灣正處歷史關鍵時刻，而基隆也處在轉型的重要機遇期，國家與城市的改革也刻不容緩，選對人才能走對路，打破政治和利益集團的壟斷，讓政治回歸人民，讓決策更貼近人民的需求。

在此同時，基隆市議會議長童子瑋則是表示，基隆有許多攸關未來發展的建設需要地方中央共同努力，包括基隆捷運、長照政策與產業轉型等等，區域立委人選一定要能夠傳達基層基隆市民的心聲，並對城市長遠發展有可行的遠見與高度，才能勝任向中央傳遞基隆民意的代言人。