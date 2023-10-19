上周的國際賽精彩萬分，首先要恭喜中華隊，在2027亞洲盃資格賽第一輪暨2026世界盃資格賽第一輪的賽事中，兩回合總比分7：0淘汰了東帝汶，順利挺進到第2輪小組賽，將和阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞爭取小組前2名直接晉級亞洲盃決賽圈的資格。

另外，2024歐洲國家盃資格賽也接近尾聲，上周有8隊提前出線，分別是A組的西班牙和蘇格蘭、B 組的法國、C組的英格蘭、D組的土耳其、F組的比利時和奧地利、J組的葡萄牙，加上主辦國德國，已經有9隊預約了決賽圈的名額。

國際賽期結束，本周末各大聯賽再度回歸，英超本周就有兩大德比戰開踢，分別是「默西賽德郡德比」利物浦對艾佛頓(10/21 19:30)，以及本周重頭戲的「倫敦德比」切爾西對兵工廠(10/22 00:30)。

利物浦對艾佛頓是英格蘭歷史最悠久也交手最多次的德比戰，兩隊早年的對決激情火爆，但隨著艾佛頓近年戰績浮沉，最近兩季還險些降級，默西賽德郡德比戰的天平早已向利物浦傾斜。「紅軍」本季中場大換血成功，目前戰績5勝2和1敗，暫時排名第4，雖然輸過一場比賽，但那是作客對熱刺遭裁判誤判所致，上一輪則在客場被「海鷗」布萊頓2：2逼平，本季第一次遭逢2連不勝。

艾佛頓開季3連敗5連不勝，似乎預示著又是一個艱難的保級賽季，近3輪稍有起色拿下2勝1敗，但主場對前5輪同樣一勝未得的升班馬盧頓，竟以1：2送給對手首勝，不穩定的發揮實在讓球迷失望。中場進攻核心杜庫雷(Abdoulaye Doucouré)可能是艾佛頓球迷唯一的安慰，目前3個進球是全隊最多，本季兩場勝利都有他的貢獻。

紅軍主場贏面稍高，但仍有羅賓森(Andrew Robertson)、哈克波(Cody Gakpo)和蒂亞戈(Thiago Alcantara)因傷缺陣，瓊斯(Curtis Jones)紅牌停賽，好消息是進攻好手若塔(Diogo Jota)停賽期滿復出。艾佛頓也有隊長科爾曼( Séamus Coleman)和中場戈麥斯(André Gomes)在傷兵名單，但防守中場蓋耶(Idrissa Gueye)可以復出是一大利多。雙方近2季交手，利物浦3勝1和，包括連兩季主場都以2：0獲勝，看好紅軍延續對戰優勢，推薦玩法：讓分利物浦(-1)勝。

切爾西與兵工廠不只爭成績，互爭球員的戲碼近兩季也多次上演，包括烏克蘭前鋒穆德里克(Mykhailo Mudryk)和厄瓜多防守中場凱塞多(Moisés Caicedo)最終都選擇加盟「藍軍」，不過兩隊並未因此交惡，槍手近2季也先後從藍軍收購了中場若日尼奧(Jorginho)和前鋒哈弗茨(Kai Havertz)，儘管有不少球迷認為這兩筆收購對槍手來說都不算成功，但以近兩季的成績來看，槍手都比亂花錢的藍軍來得好很多。本季槍手暫以6勝2和與熱刺並列領先，是唯二不敗的球隊，國際賽周之前也終於在聯賽跨越了曼城這道高牆。反觀切爾西，開季前6輪僅有1勝2和3敗，表現差強人意，不過近兩輪漸入佳境，連續在客場擊敗富勒姆和班來，帶著2連勝回主場迎接槍手，士氣和信心都有所提升。

槍手有廷伯(Jurrien Timber)長期傷患，薩卡(Bukayo Saka)、特羅薩德(Leandro Trossard)和薩利巴(William Saliba)都有傷在身，能否上場仍是未知數，尤其是薩利巴如果缺陣，對槍手會有較大影響，不過好消息是，帕蒂(Thomas Partey)上周已復出，有他和懷斯(Declan Rice)組成的中場線可望控制大局。藍軍方面有很長的一串傷兵，幸好本季受到重用的前鋒傑克森(Nicolas Jackson)，後衛詹姆斯(Reece James)和本季從曼城轉會來的帕爾默(Cole Palmer)都有很大機會復出。

兩隊近3季在聯賽交手6場，兵工廠取得5勝1敗的絕對優勢，其中3次作客都是槍手獲勝。以兩隊本季的開局狀況和傷病情況預測，兵工廠仍是較有勝望的一方，推薦玩法：不讓分兵工廠勝。