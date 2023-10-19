警察是人民的保母，也是讓民眾又愛又恨的職業，可是有長相亮麗的女警出現時，總是會成為民眾的注目焦點，近期新北市三重區有廟會活動，就有民眾拍攝到在現場有名仙氣飄飄，外型亮眼的女刑警，身穿刑警背心，讓人恨不得想讓她逮捕。

臉書社團「陣頭舞姬」在16日PO出名女警的照片出來，短時間內就有千人按讚，甚至多人留言表示：「突然想做點壞事，被她壓在地板摩擦」、「漂亮的刑事偵查隊的女警」、「好像韓瑜」、「心被她逮捕了」、「請將我上銬好ㄇ」。

女警照片被拍攝PO網，網友說長得很像韓瑜。（翻攝臉書陣頭舞姬）

臉書陣頭舞姬PO文表示：「【認真工作的女人最美麗】最近只要廟會或者遊行活動，前面就有警察開道疏導交通，旁邊也有刑警維護大家安全，現在要聽到"齁啊!齁啊"的機率，是真的有大幅減少啦。。，大家辛苦了！」

三重分局表示，該名女警確實在分局擔任刑警，107期特考班畢業，已經從警4年了，今年27歲，本身是新北人，隸屬於偵查隊的隊員，當時是支援廟會勤務，在現場維持秩序，避免有心人士鬧場，這名女警平時相當認真，能被民眾捕捉到身影，也是種正面的宣傳效果。