台鐵稍早發布新聞稿，公布台鐵公司董事長及總經理職務，將分別由台鐵局長杜微及副局長馮輝昇擔任；無獨有偶的是，台鐵企業工會也於今日選出3位勞工董事。台鐵另一工會台鐵產業工會表示，高層不變何來創新？台鐵改革回到原點。

台鐵產工表示，在太魯閣、普悠瑪兩次不幸事故後，政府打著「改善營運、安全」的口號，推動台鐵公司化，然而攸關台鐵公司未來的董事長、總經理名單公布卻仍是原班人馬，「簡直是對兩次事故的犧牲者，以及期盼台鐵改革最大的諷刺！」

台鐵產工指出，交通部長王國材所說的「回到原點」，不只是人選回到原點，改革也回到原點：「試問杜局長從2021年上任至今，台鐵人力問題解決了嗎？員工待遇改善了嗎？維修經費要到了嗎？車輛安全改善了嗎？面對公司化離退潮衝擊，杜董事長準備好了嗎？」

台鐵產工細數杜微從2021年4月上任以來，先是面臨疫情期間防疫政策慢半拍，防護裝備準備不足，以及發生挪用工程管理費作為網路宣傳費用的誇張行徑，遭到監察院糾正；2022年發生彰化花壇號誌故障長達數日，更是凸顯台鐵人材斷層嚴重，對於留才待遇卻只調升2千元，至今對於人力補充毫無回應。

今年更是發生「司機依安全規章拒駛險遭懲處」，以及「對太魯閣罹難者家屬以Line或致電道歉」等荒謬事件，一再顯示在杜微領導下的台鐵，在國家財政的支持下都並未做好，又如何能搖身一變成為董事長之後，缺乏國家財政支持，帶領台鐵走向改革？

「過去無法做好的事情，也會因為成為董事長之後有所改善嗎？」台鐵產工主張杜微應針對人力補足、待遇提升、行車安全、如何因應公司化離退潮四點，公開負責向國會、社會大眾提出具體規劃與方向。

此外，產工痛批台鐵企業工會今日以100多位代表，「黑箱」票選出1萬6千名台鐵員工的第一任勞工董事吳長智、林佑哲、霍善屏。

台鐵產工表示，首任勞工董事勢必將參與大量資產開發與土地買賣討論。但近期產工才揭露吳長智犯下強暴猥褻罪，且吳過去多次對媒體表示：「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」、「等正式掛牌的時候絕對不是我們。」如今打臉自己當時的公開承諾，毫無誠信可言。產工也主張勞工董事應由員工直選和明定適格機制，拒絕具重大違失紀錄、判刑確定、擔任政府、政黨職位者不得擔任；要求交通部應拒絕台鐵企工勞工董事派任名單，不要包庇強暴犯及重大違失紀錄者。