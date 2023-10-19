台北市商業處強調，為符合《民法》總則修正規定，避免與民法規定抵觸，因此需配合檢討修正。圖為台北市政府外觀。(本報資料照片)

《民法》成年年齡從20歲下修至18歲，台北市依法修正《臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例》，未來年滿18歲不須經法定代理人同意，即可在八大行業伴舞、陪侍，有議員質疑變相鼓勵18歲民眾去酒家伴舞或陪侍；對此台北市商業處強調，為符合《民法》總則修正規定，避免與民法規定抵觸，因此需配合檢討修正。

台北市商業處表示，《民法》修正前，因18歲以上未滿20歲之人為限制行為能力人，於選擇工作時，依《民法》立法意旨須由法定代理人輔助其確認，故須取得法定代理人之同意。

北市商業處說明，在《民法》修正前，北市府歷來執行稽查均該自治條例相關規定辦理，統計2019年至今查獲18至20歲未經法定代理人同意從事陪侍、伴舞之案件，計2019年4件、2020年7件，2021年至今尚未有查獲相關違反規定情事。

北市商業處指出，現民法整體評估「滿18歲為成年人」並自2023年1月1日上路，因應《民法》已修正為滿18歲為成年人，其具有完全法律行為能力，與《臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例》的「...18歲以上未滿20歲需取得法定代理人同意..」規定牴觸，因此配合民法成年年齡進行該自治條例修法程序，提送市議會審議中，並無降低從事陪侍、伴舞之年齡。

北市商業處強調，為輔導產業正常發展，降低業者誤觸法規經營業務，未來仍將嚴格執行稽查，促使業者知法守法，以維護商業秩序。