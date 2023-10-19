以飾演真人版《航海王》中的索隆一角，聲名大噪的日本藝人新田真劍佑近日悄悄現身台北松山國際機場。帥氣的臉蛋與一身鮮明的肌肉線條引起不少過路民眾側目。新田真劍佑過去曾主演多部大片，《神劍闖江湖：The Final》、《賭博默示錄3》等大片而讓台灣民眾印象鮮明，在《航海王》中他為了演好索隆一角，持續不斷地每日健身與維持高進食量，更私下透露為了維持一身肌肉線條，他平均3小時就得進食一次。而此次來台，他透露其實最想喝飲料是珍珠奶茶，但為了維持體態依然只能忍痛放棄。
也不小心透露了他的肌肉訓練菜單，每天分不同部位鍛鍊，一星期僅排一個休息日，維持身體線條。
此次現身機場時他以Dior Oblique鑲片毛衣披上黑色羊毛呢斜紋西裝外套與腳踩Dior B57運動鞋成為焦點。B57運動鞋是由Dior男裝創意總監Kim Jones所主導的2024春季男裝配件之一，設計亮點在於以Dior Oblique花紋佈滿品牌首字CD的風格創意，加上多種顏色如灰色、黑色、藍色、紅色、米色或奶油色的加持，為造型帶來不一樣的焦點打理自己的機場時尚形象。也意外成為此次來台訪問時，最讓人印象深刻的一套造型。
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