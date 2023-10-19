40歲男星高允漢憑藉楊雅喆的公視人生劇展《違章天堂》出道，陸續演出《愛的麵包魂》、《花樣少年少女》、《鳥來伯與十三姨》、《風水世家》、《牛車來去》、《天道》等等影視作品的配角，除了演戲他還成立哪吒陣頭劇坊，將陣頭文化變成藝術表演，將傳統民俗文化帶上國際舞台；高允漢不時透過社群與粉絲分享生活，日前他表示母親生重病，讓他一度有暗黑念頭。

高允漢日前在facebook發文曬出母親的病床照，同時抒發心聲：「從9月18住院到今天剛好滿一個月，我原本從一個媽寶現在變成一個媽保(老媽的保母），一夕之間要把灌食、拍背、翻身、餵藥、擦澡、換尿布……這些技能通通都學會」，他認為這些事情沒有很難「反而是每天要看到老媽抽痰的痛苦我到現在還是沒辦法忍受，昨天她換鼻胃管被反覆插了十幾次，看她全身痛苦發抖的掙扎著」，當下高允漢一度產生負面想法「我情緒崩潰好希望她那時可以死掉該有多好」。

但隔天他就改變想法了：「但今天看到她像是沒事般的睡睡醒醒的，又好希望她能加油不要放棄，只要活著就有希望，痛苦是短暫的，相信一切都會過去的」。貼文發出後，許多人給予鼓勵：「孝順的帥哥辛苦了，祝福高媽媽早日康復」、「媽媽一定會好起來的，菩薩保佑，加油喔」、「能活著，一起都會往好的方向前進！」、「允漢哥有你精心照顧相信媽媽會康復唷」。高允漢過去貼文透露母親罹患肺腺癌，不料手術後急性腦中風導致大半腦細胞壞死，一度病危轉重症加護病房，目前已經度過危險期。