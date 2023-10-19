義務役役期明年元旦起延長為1年，但因三軍主戰兵力的編現比都不及8成，各戰鬥部隊都希望爭取補充義務兵源，因此1年期義務役男上戰場並非不可能。行政院長陳建仁16日強調，義務役仍以守備部隊為主，駁斥媒體報導為誤導。前立委郭正亮指出，《中國時報》該篇專文是根據國防部預算書及立法院預算中心報告所寫，都是事實。陳建仁不進入狀況，還配合民進黨總統參選人賴清德說謊，NCC要不要查陳建仁在做假新聞？

「志願役招募變得比較困難，賴清德你要不要回答一下？因為大家認為要打仗了嘛！」郭正亮今(19日)在《亮劍台灣》節目表示，國軍戰力最強的海軍陸戰隊，包括步兵營、戰車營、砲兵營、飛彈連等，甚至連最剽悍的兩棲偵搜大隊，編現比也不到8成。所以立法院預算中心直接說，現在各個軍種都缺乏兵力，所以非常希望到義務役中找人去做補充兵源，「這是國防部預算書所顯現的事實！立法院預算中心寫的。」

郭正亮提到，於是《中國時報》一個很資深的軍事記者就寫了這篇文章，他說「兵源不足，義務役恐成主戰兵力！」這主戰兵力是說，我們的志願役不夠，所以他需要兵力，不然常常有一個連不足額，怎麼辦呢？所以他就要補人進來。這是一個完全合理的政策分析。

「結果你看嘛，這個就是我們的行政院長？我說我們就選了一個...什麼事情都不太懂的人來當院長！」郭正亮強調，因為這個人就是看守性質的、過渡性的，所以他什麼都不進入狀況。結果陳建仁他說什麼？他說我們的義務役是守備部隊，國軍的主戰部隊募兵的實現率現在有8成以上，「你這不是跟我講的一樣嗎？現在就是編現比只有80％，不夠嘛！」所以人家就在講說，1年期的義務役男可能會上戰場。

郭正亮質疑，結果陳建仁直接講什麼？他說：我希望相關媒體能夠負起應該應盡的正確報導的責任，也希望民眾不要輕信不實報導而被誤導。「欸你到底在說什麼？人家是引述立法院預算中心的報告，這個報導不是《中國時報》自己想的耶！」他是根據國防部明年的預算，直接引述寫出來的，結果陳建仁說希望民眾不要輕信報導而被誤導？「真是可怕！那個NCC要不要查一下？陳建仁在做假新聞吶！」

「陳建仁到現在，還在配合賴清德說謊！」郭正亮指出，我們的義務役1年役期，有一半是要去海岸做海岸守備旅的，他們並不是在後勤單位，只在後方守一些重要設施，不是。請陳建仁、賴清德去看一下國防部的規劃，你以為你這樣騙騙騙，明年1月13日當選了，你說反正我當選了，不然你要怎樣？結果明年人家一去當兵，才發現有一半的人要去當海岸守備旅。明年大約9000人，有4500多人，變成去海岸守備旅。

郭正亮直言，海岸守備旅是要幹嘛的？「就是灘頭決戰，你要去衝鋒的！你就在前線，這個就是事實啊！」那還要說這個叫同路人、協力者嗎？