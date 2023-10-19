一向被視為經濟景氣復蘇指標的散裝原物料航運運價，在中國航線上出現明顯的大幅波動。據日媒報導，發往中國運輸運輸鐵礦石和煤炭等原物料的大型散裝貨輪運費近期已大漲至8月底的3倍，處於1年零4個月以來的高位，這顯示中國為拉動景氣正在積極擴增鋼鐵、鋁製品與電動車出口，對原材料的需求大增。

據《日經中文網》報導，近期發往中國的鐵礦石和煤炭運輸量增加，來自運輸距離較長的西非的鋁土礦（Bauxite）運輸需求也快速恢復。由於船隻供應緊張，租船費可能會在短期內維持高位，如此將導致物流成本上升。

截至10月13日為止，好望角型船（載貨重量約18萬噸）主要航線的平均現貨租船費為每天2萬7591美元。處於2022年5月下旬以來的高位。此一船型盈利線被認為在2萬多美元，基本上已突破2023年初以來的價格水平。

報導說，目前從巴西和澳大利亞出口到中國的主要貨物鐵礦石明顯增加。日本Tramp Data Service的數據顯示，1～9月巴西出口到中國的鐵礦石同比增長6.1%，增速達到歷史最高水平。日本商船三井鋼鐵原料船部海外組負責人平井伸悟認為：「中國港口的庫存也處於低水平，鐵礦石需求似乎十分旺盛」。

世界鋼鐵協會的數據顯示，8月中國粗鋼産量比上年同期增長3.2％。1～8月也增長2.6％。雖然房地産等相關需求疲軟，但據分析，中國正在為彌補內需的疲軟而擴大出口。中國海關總署的數據顯示，1～9月鋼鐵産品出口量同比增長32％。分析人士認為，為拉動景氣，中國可能會暫緩粗鋼減產步伐，以穩定就業市場的職位需求。

報導指出，在2023年解禁的澳大利亞煤炭運輸量也越來越多。7～8月，中國進口澳洲煤炭量均超過600萬噸，大約恢復到2019年的6成左右。

此外，鋁土礦的運輸增加也是運價上升的一大原因。中國電動汽車生産迅速擴大，鋁土礦的採購也很旺盛。從9月左右開始，在産地幾內亞等西非國家雨季結束，供貨速度正在恢復。西非與巴西一樣都是航程遙遠，會推高運費的市場行情。

報導說，往年好望角型船的市場行情從夏季到年底趨於上漲，如果物流一直保持堅挺，租船費有可能持續居於高位。不過海運行業相關人士也指出，「中國經濟的前景仍令人擔心，如果率先出現房地産行業行情惡化等問題，租船費仍有回跌的餘地。」