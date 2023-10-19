蘇偉碩擔任高雄榮民總醫院台南分院精神科醫師，遭院方以言行不當，記過2次、記過1次、大過1次、申誡1次等，累積2大過，處分考績丁等並免職，蘇不服提行政訴訟，最高行政法院認定，處分並無違誤，判決駁回訴訟確定。

蘇偉碩另案提起訴訟求償部分，原判決以移文單之內容並未改變他公務員身分及其職等，不具行政處分性質，因認此部分及併為請求損害賠償部分為不合法，而予以駁回，最高行政法院認為，有適用法規不當之違誤，判決廢棄此部分，並發回高高行另行審理，其請求損害賠償有無理由，另為判決。

蘇偉碩是原本是高雄榮民總醫院台南分院精神科師醫師，2020年7月1日辭職生效。高雄榮民總醫院台南分院對他作成多項懲處，其中對於蘇在2019年8月24日在網路媒體散發不實文章妄控該院長官霸凌，造成大眾輿論對該院偏頗之認知，聲譽損害難以回復，記過1次之懲處。

另院方認為蘇男霸凌精神科病房前護理長，行為不檢，有損公務員形象，申誡1次之懲處，此外，院方認定他2019年考績年度內，平時考核之獎懲互相抵銷後，累積已達2大過，年終考績列丁等並依法應予免職，蘇偉碩對這些處分不服提行政訴訟，請求撤銷。

高雄高等行政法院認為，蘇偉碩臉書發表的內容非屬真實，顯已造成大眾輿論對該院偏頗之認知，損及院方聲譽之情事，此外，關於霸凌護理師的行為，院方懲處於法並無違誤，判決駁回蘇的請求，蘇不服提上訴，最高行政法院駁回確定。