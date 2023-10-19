距離2024總統暨立委大選，剩不到90天，「藍白合」至今仍未完全達成共識，有國民黨立委參選人因而陷入焦慮；民眾黨總統參選人柯文哲表示，區域立委部分，可以先跟國民黨談談，沒有說不能幫忙輔選。《大新聞大爆卦》節目今天（19日）進行網路調查，針對「柯提別因藍白不合，讓柯文哲無法幫小雞站台，你覺得立委選舉真會受影響嗎？」結果57%網友認為，藍立委會受影響；不過也有40%的網友認為不會受影響。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今(19日)舉行網路投票，題目為「柯提別因藍白不合，讓柯文哲無法幫小雞站台，你覺得立委選舉真會受影響嗎？」44分鐘累積3821票，57%的網友認為「會，藍立委會受影響」；40%的網友則認為「不會」；選「其他」的有3％。

針對柯文哲不排除幫國民黨區域立委候選人輔選，前立委郭正亮表示，柯文哲很聰明，因為這個話題才剛開始而已。如果「藍白合」破局、柯文哲來幫國民黨立委站台，他自己也會得分。這時就會出現侯總部跟區域立委利益不一致的情況，國民黨主席朱立倫到底站在哪一邊？對朱立倫來講，總統跟立委都要贏。

郭正亮接著指出，除了台北市以外，國民黨其他地區立委候選人知名度很低，柯文哲來站台，這種象徵是很重要的，國民黨參選人都不是靠問政，大都是在地方經營很久，不一定是靠口才。