日本今天表示，已首度邀請澳洲參加與美國進行的兩項例行指揮所聯合演習。

路透社報導，日本防衛大臣木原稔表示，他與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在東京進行會談時，商討了澳方參與日美兩場演習的事宜。

日本自衛隊和美國陸軍11月會先舉行代號「山櫻」（Yama Sakura）的美日指揮所聯合演習，自衛隊和美國陸戰隊則定於明年2月舉行代號「利刃」（Keen Edge）的指揮所聯合演習。

木原稔會後告訴記者：「我們正在所有領域上與澳洲擴大防衛合作，我們目標是在緊急情況下能夠密切合作。」

日澳兩國也同意就共同研發國防裝備進行合作。

據澳洲政府公布的馬勒斯致詞內容，他對於澳日兩國開展更緊密安全關係表示歡迎。

他說：「我們與日本共同享有高度的戰略一致性，這非我們和其他國家的關係所能企及。我們都是美國盟友，而且分別都跟我們最大貿易夥伴中國關係複雜；同時，我們彼此關係深厚。」

日本和澳洲都因為中國在區域內軍力日增、而且可能攻打台灣而引以為憂。