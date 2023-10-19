香港富商劉鑾雄情史豐富，與3名愛人生下7個子女，其中與前伴侶呂麗君（現名呂姵霖）的大女兒劉秀盈（Zoe）今（19日）低調過21歲生日，許願家人生活都順遂平安；不過，劉秀盈硬實力完全低調不了，她被挖出才出生就收到劉鑾雄送的天價藍鑽，今年才在國際芭蕾舞比賽奪金獎，更精通功夫，令人讚嘆。

劉秀盈今在Instagram發文，她曬出一張慶生照，身後窗簾掛著「HAPPY BIRTHDAY」字樣的氣球，她面前則有一個蛋糕；原來今日是劉秀盈21歲生日，她表示與愛的人在一起很幸福美滿，許願「一家人都能齊齊整整，平平安安」，她也透露掌鏡人就是母親呂麗君。

貼文底下有許多網友送上祝福，也發現劉秀盈越長越漂亮，還注意到她其實很多才多藝，不像嬌滴滴的千金小姐，除了會自彈自唱外，15歲才學芭蕾舞的她，練了2年就獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書，今年8月在2023國際芭蕾舞比賽中，奪得公開組金獎；而劉秀盈也精通功夫，參加功夫比賽在五步拳、長拳、南拳和劍等項目拿金牌。

其實劉秀盈是劉鑾雄第一位千金，因此劉鑾雄特地拍下一顆天價藍鑽，十分寵愛她；但劉秀盈在父母關係鬧翻後，夾在中間的她處境相當尷尬，但她也選擇更積極精實自己，走出自己的路。