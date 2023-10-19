現在許多人都會選擇先登記結婚再宴客。一位新婚人夫和老婆花了大筆費用，飛到日本拍婚紗、度蜜月後，回到台灣登記結婚、準備宴客，沒想到卻在登記後第5天意外撞見、拍下老婆偷偷和人去摩鐵的畫面，氣得讓他決定離婚，並跟老婆索討結婚的相關費用。對此，許多網友建議，其實他可以把影片公開給岳家知道，藉此復仇、拿回他該拿的錢。

原PO在Dcard發文表示，他和老婆趁著櫻花祭飛到日本拍婚紗、度蜜月，還花了80萬日元（約新台幣17萬元）讓老婆購物，回台後兩人才正式登記、籌辦喜餅和宴客。原PO指出，那天剛好是國慶連假，他忙著開店、讓老婆回娘家，還說如果娘家出遊，吃住都算他的，沒想到就在他騎車為客人送完貨，回家時經過超商，就這樣在騎樓直擊出軌現場，老婆和小王穿著摩鐵的浴袍、紙拖鞋上街，「兩人十指緊扣要來買東西」，一切畫面都被原PO安全帽上的行車紀錄器拍下來，老婆卻因為平時接送都是開車而沒認出他。

原PO透露，事發後他內心大受打擊，因此讓剛辭工作的老婆在娘家多待幾天，他則趁機沉澱心情、找律師，「新婚5天就拍到老婆出軌，她還認不出我，我的婚白結了」；最後原PO除了決定攤牌離婚，也向老婆索討一半的日本旅費、80萬日元購物金、喜餅、宴客訂金等，老婆卻只願賠償喜餅錢、婚戒、金飾，還辯稱其他的錢是出軌前花的、女生二婚很難找對象等，讓原PO只能準備後續法律動作。

對此，有網友建議復仇劇本，「如果這是真實事件，把你錄到的影片傳去岳家的群組？沒有群組就直接傳給岳父母及老婆手足，直接說你要離婚，請把費用都還來，旅費一半、婚宴喜餅金飾那些…直說你都有證據隨時打官司」，讓許多人大讚，「非常冷靜又有高機率能扳倒賤人的好辦法」、「夠狠，這是八點檔的劇情會做的事情，我喜歡」。