國民黨立委參選人林沛祥日前掛出交通政見看板，引發基隆市議會民進黨團痛批，認為林沛祥父親，也是基隆市前市長林水木在市長任內濫發建照，才是導致大慶大城交通亂象的主因。林沛祥則是回擊，認為民生與交通不該是鬥爭選票的手段。

民進黨團指出，林沛祥的看板標題寫著：「交通改善、效率通勤。」看板的內容則是以中山區的大慶大城作為背景。民進黨團總召張顥瀚認為這很可笑，他指出，民眾和他一樣都想問林：「你知道基隆交通混亂到底是誰造成的？」他認為，始作俑者就是林沛祥的父親，林水木前市長！

張顥瀚指出，林水木擔任基隆市長時濫發建照，以大慶大城這樣的社區來說，明明一張建照就可以完成的事情，居然核發了14張建照，導致公共設施大量被犧牲，衍生社區的交通亂象，停車空間也嚴重不足。

市議員施偉政則是指出，大慶大城原本一張建照就可以完成，當時卻為了蓋出更多房子，提高建商獲利，硬是拆分成14張建照，且讓建商得以規避掉大型造鎮計畫所需負擔的公共設施與周邊規畫。

但對於民進黨團的質疑，林沛祥表示不解，認為民進黨團若有如此明確的認知，為何在過去八年蔡適應與林右昌前市長的聯合執政時期不做改善？又為何沒有提出具體的交通改善政策？另外若真有不法，林右昌前市長任內難道會查無資料又不做處置嗎？那是否也該屬前市長團隊瀆職呢？

林沛祥指出，民生與交通不該是鬥爭選票的手段，而是與市民生活息息相關的重要議題，民進黨團不該將市政上的責任，轉嫁到大慶大城的居民，甚至是集合式住宅全體居民的身上，並呼籲民進黨不要只顧選舉卻忽略了市民權益。

林沛祥競選團隊發言人黃申棟表示，民進黨團在過去八年的時間裡，並未積極作出改善，反而將交通問題推給30年前的建案實屬荒謬，議題上沒有建樹就開始翻舊帳，實屬「大可不必」。