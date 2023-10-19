有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部，去年受邀來台參與國慶大會演出，少女們開朗的笑容深植人心，瞬間吹起一股橘色旋風，而「橘色惡魔」今年12月將再度來台，參與北一女120周年的校慶，且訪團將比去年更龐大。
「橘色惡魔」去年來台參與國慶演出後，在許多民眾心裡留下深刻印象，今年國慶則由日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部的「翡翠騎士」來台表演，精彩演出同樣收穫不少好評。
中華文化總會透露，去年「橘色惡魔」來台除了表演外，同時也與北一女進行參訪交流，雙方互動融洽，等「橘色惡魔」回國後，北一女提出雙方定期交流音樂的建議，並邀請「橘色惡魔」參與今年的120周年校慶。
此次「橘色惡魔」將在12月9日至15日訪台，且訪團人數比去年的88人還多，預計將派出98人參與北一女校慶，並帶來精彩的表演。
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