藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。而近日就有一份最新的民調指出，對於侯友宜和柯文哲，誰能贏得2024總統大選？有60％的網友認為是「柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《新聞大白話》17日對於「若藍白合！侯友宜VS.柯文哲誰能贏2024？」進行了網路民調，截至19日晚間23時止，已有6萬多人參與投票，有25％的網友認為是「侯友宜」、有60％的網友認為是「柯文哲」、有4％的網友認為是「郭台銘」、有7％的網友認為是「賴清德」、有4％的網友則為「不知道」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「不管有沒有要民調，先來三場辯論會。我們真的很期待辯論會！」、「無論藍白是否有整合成功，柯文哲是在野唯一能勝選的選項」、「台灣人民為自己的未來生活，請全心全力支持侯友宜，天佑台灣！」、「穩定實際又安全是侯友宜無庸置疑」、「侯友宜，只有你能夠將中華民國帶往和平之路，加油」、「侯有實力！柯有人氣！配！下架民進黨，勝算較高」。