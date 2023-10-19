台南市一名2歲謝姓男童疑遭生母及其同居人凌虐致死，市長黃偉哲19日晚間震怒，斥責兒虐行為，查明事實後，將追究死者父母相關責任，並已即刻指示警察局、社會局介入處理。由於男童還有名姐姐，社會局也已緊急安置。

謝姓男童於18日晚間由生母謝姓女子與其陳姓同居人載往醫院急救，但到院前已休克身亡，由於男童身上滿布新舊不明傷勢，其中腹部有明顯傷勢，初步認為可能是致命傷，但檢方強調，確切死因仍待檢察官偕同法醫解剖後釐清。

黃偉哲對於此事件深感痛心並予以嚴厲譴責，立即指示相關單位介入處理並協助調查，絕不容許任何兒少受到不當對待。他也呼籲，民眾若有發現任何不當照顧幼童之行為不應姑息，應立即向警政或社政通報，市府獲悉將立即介入並給予必要協助，避免憾事再次發生。

據了解，男童身上滿布傷痕，新舊不一，顯見長時間遭虐，但生母與其同居人否認有虐待。警方調查，男童為謝女與陳男所生，但兩人並無婚姻關係。