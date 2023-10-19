國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間逛高雄六合夜市拚人氣。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間逛高雄六合夜市，喊話要開放陸客。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間逛高雄六合夜市，喊話要開放陸客。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間逛高雄六合夜市，與支持者自拍留念。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間與小雞、高市立委參選人陳美雅、黃柏霖等人逛高雄六合夜市拚人氣，與攤販搏感情，不少支持者也熱情打氣。侯直言，目前看來六合夜市生意還沒回穩，「陸客來了生意才會好」，兩岸必須開放、穩定，台灣才能賺錢，兩岸關係也可望愈來愈好。

侯友宜逛六合夜市 喊話開放陸客「生意會更好」

侯友宜今晚近9時逛六合夜市，高市議員陳美雅、黃柏霖、蔡金晏、許采蓁，以及國民黨高市黨部主委黃昭順、立委吳怡玎等人陪同，不少支持者一路追隨，也有人高喊「侯總統凍蒜！」侯友宜緊握每一雙攤販、遊客的雙手，自拍、簽名來者不拒，展現鐵漢親民本色。

侯友宜隨後也大啖海產粥、烏魚子，品嘗六合夜市的經典台灣味小吃，但侯友宜也觀察到，六合夜市現今的生意還不是很熱絡，雖然有一些外國觀光客來，但還不夠多，希望有更多外國觀光客前來。

他直說，大陸遊客來這邊不是台灣吃好料而已，還可以看到台灣的人情味，還有自由民主制度的開放跟大陸的制度不一樣，直言「台灣要有信心，讓別人來踩踏踩踏，看到台灣的好、台灣的美、台灣的好料理」。

「本來兩岸就要交流，陸客來生意才會好！」侯友宜也強調，要記住喔！兩岸必須要開放，兩岸不僅穩定，台灣也可以賺錢，我們也有信心，兩岸會愈來愈好，「不要你使我，我使你，使久就會出事情」。（台語意即不要彼此使詐、拐阻）