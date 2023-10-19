許多人都會到美式賣場好市多採買，滿足平日的生活所需。一位家長近日到好市多消費時，發現前方結帳的客人竟然推了滿滿3台購物車的食材，結帳金額高達30萬1500元，讓他忍不住直呼恐怖，「這是3戰要開打先屯積物資的概念嗎？」，不過許多內行人指出，該位客人可能是餐飲業者或代購業者。

原PO在PTT以「Costco驚見恐怖一幕」為題發文指出，當天他因為孩子想吃雞肉沙拉到賣場採購，結帳時剛好遇到一位客人，推了3台疊得高高的購物車，裡面裝滿鮮魚、肉品、奶油類罐頭等食材，「聽到結帳金額30萬1500…我整個驚到，這是3戰要開打先屯積物資的概念嗎？」，原PO透露，他自己最高單筆消費也才6萬多元，「那能買到30萬是怎樣？有沒有Costco超乎你我想像的八卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「店家採購啦，少見多怪」、「蠻多開餐廳會去Costco買肉的」、「做生意採購這很正常吧…」、「賣吃的吧，不然就代購」、「看過滿滿兩大車美生菜的，一看就知道是賣吃的來補食材」、「營業用or代購，代購一件收20元～50元，很多小家庭到最後都退卡請代購，團購商還可以賺刷卡積點，中南部超流行」、「不然你以為代購在賺什麼，黑鑽還更多」、「我朋友專門幫人代購，都開得利卡去掃貨，結帳至少都10萬以上」。

另外也有人分享，「我太太她們家就買過快50萬，過年聚會，買酒跟肉，卡還刷暴3張＋現金，其中一張卡是我的，還好只能刷10萬」、「我認識一個家裡有12個人，也是差不多這樣採買。祖父母、父母、自己夫妻、兄弟、雙胞胎、姪子」、「有些是開派對吧，或臨時大家族聚餐」。