巴勒斯坦衛生部指控，以色列軍隊今天在約旦河西岸（West Bank）的多起事件中殺死7名巴勒斯坦人。加薩走廊戰火延燒之際，西岸地區的死亡人數也不斷增加。

法新社報導，根據巴勒斯坦衛生部，10月7日加薩衝突爆發至今，至少已有73名巴人在約旦河西岸遭到以色列軍隊或屯墾者殺害。

最新的一起死亡事件是在西岸北部的努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營，「佔領軍（指以軍）攻擊」造成4人身亡。

今天稍早，巴勒斯坦衛生部表示，另名16歲少年在營地內被以軍殺害。

在另一起事件中，以軍在伯利恆（Bethlehem）迪希（Dheisheh）難民營槍殺17歲難民，並在雷馬拉（Ramallah）以西的布德魯斯（Budrus）擊斃另名32歲難民。

以色列軍方則稱，在布德魯斯，人們「向部隊投擲燃燒彈和其他物品」、焚燒輪胎和垃圾桶，因此士兵才會向他們開槍。

自本月7日以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰以來，以軍在約旦河西岸展開廣泛逮捕行動，拘留了數百人，其中包括哈瑪斯成員。西岸的巴人也多次舉行集會，聲援沿海地區的同胞。