46歲大陸央視主持人劉芳菲，曾連續3年主持央視春節聯歡晚會，2010年她因國家開發銀行王益受賄案牽扯，曾被中央電視台雪藏一段時間後復工，她的丈夫是香港富商劉希泳，2017年因涉嫌官商勾結遭羈押，有傳劉希泳遭逼供致死，近年她低調工作，今（19日）她發文宣告已經離開央視。

央視主持人劉芳菲今日在微博發文：「是的。六月份我已離開供職二十一年的央視。感謝央視的舞臺、感謝觀眾的厚愛。一直以來，我堅持在新媒體分享傳統文化之美，分享旅行中的見聞和自己的人生感悟。未來，我會繼續深耕文化領域，繼續《芳菲的文明之旅》，繼續堅持我用心做了十一年的《芳菲綠色手絹計畫》。」

央視女主持劉芳菲表示已離職。（圖／微博）

貼文發布後，不少觀眾都留言：「我媽媽可喜歡妳了，祝一路芳菲」、「還清晰記得遼台當時播放妳參加央視主持人大賽的情景，一晃 二十多年過去了」、「2000年第一次在央視節目見到妳，小姐姐秀外慧中，知識豐富，優秀優雅，美麗大方，身材苗條高挑，經常關注妳的節目」、「我心中最美的央視主持人」、「從影視同期聲開始就好喜歡您相信一切都會更好的」、「老一茬的主持人都陸續離開了，唉，好多年前我爸爸還和芳菲姐姐你吃過飯」、「在央視算的上頭牌主持」。

除了劉芳菲以外，今年10月在央視任職十三年的美女主持人李思思也宣布離職，李思思曾8度擔任春晚主持人，如今央視有兩名大將離開，也令外界期待是否會培養新一代的主持人。