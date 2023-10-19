在野整合、藍白合成為總統大選最熱議話題，侯友宜、柯文哲誰選正目前相持不下。前監察院長王建煊日前曾宣布參選總統，隨後自承選不上大方退選，19日在《線上面對面》節目強調，如果能合，最後一定是侯友宜出來選總統，如果不合，柯、郭都要選，那就是讓賴清德躺著當選。

王建煊指出，所謂藍白合，侯、柯、郭，管他怎麼合，最後一定是侯友宜出來選總統！如果要合，如果不合，三個人都要選總統！主持人張介凡直呼，「那就熱鬧了...那就麻煩了！」

「沒有什麼麻煩的，三個都不當選嘛！有什麼麻煩的？是妳說麻煩，賴清德說：我躺在那裡選，好得不得了！」王建煊表示，所謂麻煩是看對誰麻煩！主持人張介凡說，我們就看王院長的預言會不會準？最後是國民黨的侯友宜出來選總統？

王建煊強調，但是侯友宜出來選總統，最後是侯當選，還是賴清德當選，大有疑問。這個中間就看說，侯友宜出來選，柯P說：好吧，老子跟你幹到底！那侯友宜不會當選，柯也不會當選，郭也不會當選，那就是賴清德躺在那裡選！

「你看已經有人退出了，因為他覺得他選不上，所以他就退出了！」張介凡直言，「真的很有自知之明吶！我們的王院長！那有一些也明明知道自己選不上的人，是不是可以好好跟我們的前輩學習一下？就退讓下來，至少給有機會的人嘛！」