雖然美國空軍現役的前線運輸機，都已經換成C-130J-30「超級力士神」(Super Hercules)，但是美空軍預備役和空軍國民警衛隊，仍然操作C-130H，也就是基礎型力士型運輸機。現在有一個好消息，美國空軍將要升級這些老運輸機的座艙駕駛系統，傳統的指針儀錶，改進成高度自動化的數位顯示器，飛行將更為輕鬆，出錯的機率也大幅下降。中華民國空軍現有的C-130H機隊，仍然是傳統儀表，最好趕緊加入這項升級案。

美國空軍時報(Air Force Times)報導，這項升級計畫稱為「航空電子現代化計劃增倍2(Avionics Modernization Program Increment 2)，將以6個多功能大型數位顯示器，取代老舊繁複的類比儀表，可以說一下子從60年前的古舊化石，升級到未來世界。

未升級的C-130H座艙。(圖/美國空軍)

艾格林空軍基地(Eglin AFB)第 417 飛行測試中隊的試飛員杜德(Jacob Duede)少校說：「這不僅僅是軟硬體的升級，而是對飛機整個駕駛艙區域的重建和現代化改造。」

美國空軍第一線運輸部隊已經沒有C-130H，都換成C-130J，但是國民警衛隊和預備役機隊，還有118 架C-130H，大部分的機齡已超過 30 年。過去一段時間，曾經有考量過是要購買新機汰除，還是舊機升級? 之後評估舊機升級更為划算。 有77架(23架屬空軍預備役、54架屬國民警衛隊)的C-130H，駕駛艙將在未來5年內升級，每次改裝耗資約700萬美元。 目前測試工作已在進行，將持續到12月。

空軍表示，升級之後的駕駛艙，就具備新的飛行管理系統、自動駕駛儀、全球定位系統、數位引擎儀表以及地形和警報系統，這使飛行員的操作更為簡便，以後他們上飛機前，也就不需要自己攜帶額外的電子設備。

杜德解釋，多年以來，C-130H的飛行員要自己攜帶平板電腦或筆記本電腦進入駕駛艙，在電腦上輸入自己的位置，與目的地位置，這是一種極其繁瑣的導航流程。

「未來飛機裡就有最新的GPS導航，具有名稱搜尋功能，還有自動駕駛儀，全部內建在飛機中。」

更安全的是，未來還會有綜合地形感知和預警系統，一但飛機離地面或障礙物太接接近，會立即發出警告，甚至自動接管飛機拉高，以挽救飛行員的性命。