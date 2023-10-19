美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）率領訪團，於今晚間抵達台灣，展開至10月22日、為期4天的訪問行程。總統府發言人林聿禪表示，總統府對墨菲州長及訪問團表達誠摯歡迎，蔡總統將於明日上午，於總統府內接見訪問團。

林聿禪指出，台灣與紐澤西州自1989年締結姊妹關係，至今已34年，雙方長年的經貿互動往來十分緊密且發展蓬勃，近年在半導體、能源轉型等領域，也有實質的合作進展。此外，紐澤西州參、眾議會也在今年分別通過友台決議案，大力支持台灣有意義參與國際組織。

林聿禪表示，墨菲州長對台灣非常熟悉，也於蔡總統今年3月出訪友邦、過境紐約期間出席僑宴，雙方互動良好熱絡。此行為墨菲州長就任後首度來訪，同時也是紐澤西州首位訪台的州長，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯，也更具韌性。